Altın fiyatları... Altın piyasasında, geçtiğimiz hafta, 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,99 azalışla 219,00 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 0,95 değer kaybıyla 1.463,00 liraya geriledi. Bugün gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 27 Ocak güncel altın fiyatları...