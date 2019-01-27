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  • 27.01.2019 09:44
  • Son Güncelleme: 27.01.2019 09:46

27 Ocak Pazar! , ,

yükseliş trendini sürdürüyor. Türkiye'de yatırım aracı olarak en çok tercih edilen altının güncel fiyatı yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Öte yandan düğünlerde de takı olarak takılan altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 27 Ocak güncel , ve tam altın fiyatları...

Altın fiyatları... Altın piyasasında, geçtiğimiz hafta, 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,99 azalışla 219,00 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 0,95 değer kaybıyla 1.463,00 liraya geriledi. Bugün gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 27 Ocak güncel altın fiyatları...

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