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  • 27.01.2019 12:12
  • Son Güncelleme: 27.01.2019 12:42

ne zaman çıkacak? İşte 3600 ek göstergede son durum!

başta öğretmen, polis, hemşire ve din görevlileri olmak üzere milyonlar kamu çalışanı tarafından araştırılıyor. 3600 ek göstergenin artışıyla birlikte özellikle emekli ikramiyeleri ve emekli maaşları da artacak. Peki, ? İşte tüm detaylar...

3600 ek gösterge son durum ne oldu araştırılıyor. 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak kimleri kapsıyor? Memur ve memur emeklisinin merakla beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesi ile ilgili çalışmalar olumlu. Ek gösterge için teklif önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulacak. İşte 3600 ek gösterge hakkında merak edilenler...

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