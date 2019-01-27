3600 ek gösterge son durum ne oldu araştırılıyor. 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak kimleri kapsıyor? Memur ve memur emeklisinin merakla beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesi ile ilgili çalışmalar olumlu. Ek gösterge için teklif önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulacak. İşte 3600 ek gösterge hakkında merak edilenler...
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