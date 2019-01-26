Yurt dışında 100 noktada

Ziraat Bankası, yurt dışında 100 noktaya ulaştı. 2018'de Özbekistan'da tamamı kendisine ait bir banka kuran Ziraat Bankası, bu önemli yatırımın yanı sıra geçen yıl ayrıca Bosna Hersek'te Bijeljina, Gürcistan'da Tsereteli, Kosova'da Prizren ve Peja, Kazakistan'da Atırau, Azerbaycan'da Gence şubeleri olmak üzere 8 şubeyi hizmete aldı. 2018'in son günlerinde banka, Karadağ'da Bar ve Budva kentlerinde 2 şube daha açtı.
- Ekonomi
- 26.01.2019
- Gazete
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