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Yurt dışında 100 noktada

Yurt dışında 100 noktada
Ziraat Bankası, yurt dışında 100 noktaya ulaştı. 2018'de Özbekistan'da tamamı kendisine ait bir kuran Ziraat Bankası, bu önemli yatırımın yanı sıra geçen yıl ayrıca Bosna Hersek'te Bijeljina, Gürcistan'da Tsereteli, Kosova'da Prizren ve Peja, Kazakistan'da Atırau, Azerbaycan'da Gence şubeleri olmak üzere 8 şubeyi hizmete aldı. 2018'in son günlerinde banka, Karadağ'da Bar ve Budva kentlerinde 2 şube daha açtı.

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