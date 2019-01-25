Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 25.01.2019 14:30
  • Son Güncelleme: 25.01.2019 14:55

Türkiye'den milli hamle! İşte bor madeninden üretilen temizlik ürünü

Türkiye'de bir ilk... Sadece bor madeninden üretilen temizlik ürünü , dünya bor pazar lideri , tarafından bugün piyasaya sürülecek. Yüzde yüz doğal mineralli içerikten üretilen BORON, insan ve çevre sağlığını tehdit eden petrol türevi kimyasallar ve fosfat bileşikleri içermiyor. Ayrıca BORON, üretiminden dağıtımına kadar yerli ve milli.

Türkiye'den milli hamle!

Gelecek yüzyılın madeni olarak bilinen ve yüzde 73'ü Türkiye'de bulunan bor madeni temizlikte de iddialı hale geldi. Dünya bor pazar lideri , katma değerli yeni temizlik ürününü piyasaya sürüyor.

BUGÜN TANITILACAK
İçeriğinde doğal mineraller ve bitkisel içerikli hammaddeler yer alan yerli ve milli temizlik ürünü 'un tanıtım toplantısı bugün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Eti Maden İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Keleşer'in katılımıyla gerçekleştirilecek.

İNSAN SAĞLIĞINI TEHDİT ETMİYOR
Ar-Ge projelerinin sonucu olarak üretilen 'BORON' bordan elde edilen boraks, bitkisel sabun, soda aktif oksijen ve benzeri tamamen doğal maddelerden üretildi. BORON; insan sağlığını tehdit etmeyen, fosfat içermeyen çevreye duyarlı, borat özlü milli bir deterjan olarak büyük marketlerde yerini alıyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerEkonomi HaberleriTürkiye'den milli hamle! İşte bor madeninden üretilen temizlik ürünü BORON
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar