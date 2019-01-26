Küresel piyasada dolar fiyatı başlıca altı para birimi karşısındaki seyrini izleyen endeks geçen beş seansta yaklaşık yüzde 1 değer kazandıktan sonra bugün 0.1 artıda 96.133'te bulunuyor. Dolar ayrıca euro bölgesi ekonomisinde yavaşlama endişeleri nedeniyle euro karşısındaki kazanımlarını da korudu. İşte 26 Ocak 2019 dolar ve euro fiyatları...

DOLAR VE EURODA SON DURUM