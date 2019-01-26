Bugünkü
Takvim

Yaşlıya ayda bin 907 TL

Devlet, yaşlılara evde sağlık ve maaş, , ucuz ev fırsatı gibi 7 imkan sunuyor. Şartları sağlayanlar hem 65 yaş aylığı hem evde bakım parası ile ayda bin 907 lira gelire sahip oluyor.

Yaşlıya ayda bin 907 TL
Yaşlılara devlet pek çok destek sağlıyor. Yaşlılar; evde sağlık ve maaş, bakım parası, ucuz ev gibi 7 imkandan yararlanabiliyor:
MAAŞ: Devlet maddi durumu iyi olmayan, 65 yaş ve üzerindeki kişilere maaş ödüyor. Bu maaş 601,57 liraya yükseldi. Kişinin kendisinin ve eşinin gelirine bakılıyor. Kişi başı gelir 609,67 liranın altındaysa maaş bağlanıyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriYaşlıya ayda bin 907 TL
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri