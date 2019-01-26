Yaşlıya ayda bin 907 TL

devlet pek çok destek sağlıyor. Yaşlılar; evde sağlık ve maaş, bakım parası, ucuz ev gibi 7 imkandan yararlanabiliyor:Devlet maddi durumu iyi olmayan, 65 yaş ve üzerindeki kişilere maaş ödüyor. Bu maaşyükseldi. Kişinin kendisinin ve eşinin gelirine bakılıyor. Kişi başı geliraltındaysa maaş bağlanıyor.