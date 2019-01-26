Yaşlıya ayda bin 907 TL

Yaşlılara devlet pek çok destek sağlıyor. Yaşlılar; evde sağlık ve maaş, bakım parası, ucuz ev gibi 7 imkandan yararlanabiliyor:
MAAŞ: Devlet maddi durumu iyi olmayan, 65 yaş ve üzerindeki kişilere maaş ödüyor. Bu maaş 601,57 liraya yükseldi. Kişinin kendisinin ve eşinin gelirine bakılıyor. Kişi başı gelir 609,67 liranın altındaysa maaş bağlanıyor.
MAAŞ: Devlet maddi durumu iyi olmayan, 65 yaş ve üzerindeki kişilere maaş ödüyor. Bu maaş 601,57 liraya yükseldi. Kişinin kendisinin ve eşinin gelirine bakılıyor. Kişi başı gelir 609,67 liranın altındaysa maaş bağlanıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.