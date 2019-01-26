Tahvil ihracına talep yağdı

Dış finansman programı çerçevesinde, euro cinsinden Mart 2025 vadeli olarak gerçekleştirilen tahvil ihracının miktarı 1.25 milyar euro oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, tahvilin kupon oranı yüzde 4.625, yatırımcıya getirisi ise yüzde 4.75 oldu. Tahvile toplamda 200'den fazla yatırımcı, ihraç tutarının 3 katından fazla talep gösterdi. Tahvilin yüzde 47'si Birleşik Krallık, yüzde 21'i ABD, yüzde 6'sı Almanya, yüzde 5'i İsviçre'deki yatırımcılara satıldı.
- Ekonomi
- 26.01.2019
- Gazete
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