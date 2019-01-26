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Öğrencilere 4 bin 500 TL

Öğrencilere 4 bin 500 TL
Hükümet, üniversite-sanayi işbirliği açısından tarihi bir adım daha attı. 33 üniversitenin 77 farklı firmayla yaptığı işbirliği projeleri desteklenerek, 120 farklı projeyle sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda 517 doktora öğrencisi yetiştirilecek. Öğrencilere eğitimleri boyunca aylık 4 bin 500 lira burs verilecek. Bu tutarın yüzde 25'ini firmalar ödeyecek. Doktora sonrası mezunlara 3 sene boyunca istihdam desteği sunulacak. Yüzde 40-60 maaş desteğini karşılayacak.


Betül USTA

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