Kredilerde yeni dönem

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (BDDK), bankaların kredi işlemlerine ilişkin yönetmelikte bazı düzenlemelere gidildi. Buna göre; bankaların kredi kartı borçlarının kapatılması için vereceği tüketici kredilerinde vade 60 aya kadar uzayabilecek. Kredide limit, kredi kartı borç bakiyesi kadar olacak. Enerji verimliliği yüksek konutlara daha fazla kredi verilecek. Konut teminatlı kredilerde, kredi tutarının teminat olarak alınan konutun değerine oranı yüzde 80'i, Enerji Kimlik Belgesi bulunan; enerji performansı A sınıfı olan konutlar için yüzde 90'ı, B sınıfı olan konutlar için yüzde 85'i aşamayacak. Tüketicilere, binek araç edinimi amacıyla kullandırılacak kredilerde ve taşıt teminatlı kredilerde veya yapılacak finansal kiralama işlemlerinde, kredi tutarının taşıtın değerine oranı taşıtın nihai fatura değeri 120 bin lira ve altında olanlar için yüzde 75'i geçemeyecek. Bu sınır daha önce 100 bin liraydı.
KİRA GİBİ AİDAT
İstanbul'da markalı konutlarda metrekare başına düşen ortalama aidat tutarı 3,62 lira olarak ölçülürken, bu rakam bazı projelerde 21 liraya kadar çıkıyor. Böylece bazı İstanbullular'ın 100 metrekarelik ev için aylık ödediği 2 bin 100 liralık aidat rakamı, şehirde görülen ortalama kira fiyatlarını aşıyor.
KİRA GİBİ AİDAT
İstanbul'da markalı konutlarda metrekare başına düşen ortalama aidat tutarı 3,62 lira olarak ölçülürken, bu rakam bazı projelerde 21 liraya kadar çıkıyor. Böylece bazı İstanbullular'ın 100 metrekarelik ev için aylık ödediği 2 bin 100 liralık aidat rakamı, şehirde görülen ortalama kira fiyatlarını aşıyor.
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