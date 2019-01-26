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Kapasite kullanımı arttı
İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, 'ta bir önceki aya göre 0.3 puan yükselerek yüzde 74.4'e çıktı. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre; Ocak ayında nde faaliyet gösteren bin 753 işyeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi. Mevsimsel etkilerden arındırılmış oranı, bir önceki aya göre 0.3 puan artarak yüzde 74.3 seviyesinde gerçekleşti.

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