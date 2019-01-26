Kapasite kullanımı arttı

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, Ocak'ta bir önceki aya göre 0.3 puan yükselerek yüzde 74.4'e çıktı. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre; Ocak ayında imalat sanayinde faaliyet gösteren bin 753 işyeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 0.3 puan artarak yüzde 74.3 seviyesinde gerçekleşti.
- Ekonomi
- 26.01.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.