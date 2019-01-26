Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 26.01.2019 09:30
  • Son Güncelleme: 26.01.2019 09:56

Altın fiyatları 26 Ocak Cumartesi! Gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları ne kadar oldu? Canlı altın fiyatları

Altın fiyatları yükseliş trendini sürdürüyor. Türkiye'de yatırım aracı olarak en çok tercih edilen altının güncel fiyatı yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Öte yandan düğünlerde de takı olarak takılan altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 26 Ocak güncel çeyrek altın, gram altın ve tam altın fiyatları...

Altın fiyatları... Altın piyasasında, en düşük 217 bin 300 lira, en yüksek 218 bin 350 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,02 azalışla 217 bin 300 liradan tamamladı. Bugün gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 26 Ocak güncel altın fiyatları...

GRAM ALTIN FİYATI
219,12
219,27

ÇEYREK ALTIN FİYATI
350,60
358,51

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerEkonomi HaberleriAltın fiyatları 26 Ocak Cumartesi! Gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları ne kadar oldu? Canlı altın fiyatları
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar