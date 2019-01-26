Altın fiyatları 26 Ocak Cumartesi! Gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları ne kadar oldu? Canlı altın fiyatları

Altın fiyatları... Altın piyasasında, en düşük 217 bin 300 lira, en yüksek 218 bin 350 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,02 azalışla 217 bin 300 liradan tamamladı. Bugün gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 26 Ocak güncel altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI
219,12
219,27
ÇEYREK ALTIN FİYATI
350,60
358,51
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