Altın fiyatları 26 Ocak Cumartesi! Gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları ne kadar oldu? Canlı altın fiyatları Altın fiyatları yükseliş trendini sürdürüyor. Türkiye'de yatırım aracı olarak en çok tercih edilen altının güncel fiyatı yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Öte yandan düğünlerde de takı olarak takılan altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 26 Ocak güncel çeyrek altın, gram altın ve tam altın fiyatları...

Altın fiyatları... Altın piyasasında, en düşük 217 bin 300 lira, en yüksek 218 bin 350 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,02 azalışla 217 bin 300 liradan tamamladı. Bugün gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 26 Ocak güncel altın fiyatları... GRAM ALTIN FİYATI

219,12

219,27 ÇEYREK ALTIN FİYATI

350,60

358,51 HABERİN DEVAMI

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