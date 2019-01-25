Uyanık patrona ceza yağacak

Milyonlarca çalışan zamlı ilk maaşlarını Şubat'ta alacak. Uyanık işverenler asgari ücretteki 400 liralık artışa göz dikti. Bazı işletmelerin aradaki farkı kendi kasalarına koymak için şimdiden çalışanlara baskı yaptığı, gelen şikayetlerle gün yüzüne çıktı. Çalışma Bakanlığı asgari ücret uygulamaları konusunda Teftiş Kurulu'nu harekete geçirdi. Fazla mesaiyi asgari ücrete ilave eden, bankaya 2 bin 20 lira yatırıp 400'ünü geri alan, düşük bordro düzenleyenler hakkında soruşturma açılacak. Ücreti usulüne göre vermeyenler; para cezası, gecikme zammı, usulsüzlük cezaları hatta hapis cezasıyla karşı karşıya kalıyor.
Hazal ATEŞ
Hazal ATEŞ
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