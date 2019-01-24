İşte Bakan Berat Albayrak'ın o paylaşımı: "Davos programımız boyunca, Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Sn. Peter Altmaier, Fransa Finans Bakanı Sn. Bruno Le Maire ve Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Sn. Maxim Oreshkin başta olmak üzere çok sayıda mevkidaşımız ve uluslararası yatırımcı ile verimli görüşmeler gerçekleştirdik."
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