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  • 24.01.2019 21:35
  • Son Güncelleme: 24.01.2019 21:36

Bakan Albayrak'tan mesajı: Verimli görüşmeler gerçekleştirdik

Hazine ve Maliye Bakanı , Twitter hesabından yaptığı açıklamada 'ta gerçekleştirdiği temasları değerlendirdi. Albayrak, açıklamasında "Çok sayıda mevkidaşımız ve uluslararası yatırımcı ile verimli görüşmeler gerçekleştirdik." dedi.

Bakan Albayrak'tan Davos mesajı
İşte Bakan 'ın o paylaşımı: " programımız boyunca, Ekonomi ve Enerji Bakanı Sn. Peter Altmaier, Fransa Finans Bakanı Sn. Bruno Le Maire ve Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Sn. Maxim Oreshkin başta olmak üzere çok sayıda mevkidaşımız ve uluslararası yatırımcı ile verimli görüşmeler gerçekleştirdik."




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