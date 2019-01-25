Esnafın yüzünü güldürecek 10 adım 2.5 milyon esnaf için 10 adımlık dev bir paket geliyor. Markalaşmadan, kira desteğine, vergi ve primden, kooperatif kurulmasına kadar birçok teşvik verilecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı 40 bin işletmeye 20 milyar liralık paketle birlikte kredi muslukları açılırken, 2.5 milyon esnafın yüzünü güldüren adımlar da devam ediyor. Hükümet, esnafa kredi desteğinin yanı sıra markalaşma, geleneksel mesleklere alışveriş merkezinde kira desteği, vergi, prim teşviki, tedarik ve dağıtım kooperatifleri kurulmasına kadar bir dizi reform hazırladı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnafa vergi, sosyal güvenlik, mesleki eğitim, kredi, finansman ve yenilikçi alanlarda desteklerin artarak süreceğini belirterek, markalaşma projesini yaşama geçireceklerini söyledi. HABERİN DEVAMI

1

2

3

4

5

6

...

TÜM MANŞETLER