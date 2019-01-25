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  • 25.01.2019 12:46

'da apartman aidatları kiraları geçti

'da markalı konut projeleri kiralık ve satılık fiyatları kadar aylık aidatları ile de ön plana çıkıyor. İşin içine geniş bir bahçe, havuz, spor salonu ve güvenlik girince 26 liradan başlayan minimum apartman aidatları bir kira bedelini de aşarak 2 bin TL seviyesine çıkıyor.

İstanbul'daki markalı konutlar için ödenen aidat tutarlarını konu alan araştırmasına göre, aidat tutarları projenin bulunduğu konum, sosyal alanlar ve benzeri gibi kriterlere göre değişiyor.

İstanbul'da markalı konutlarda metrekare başına düşen ortalama aidat tutarı 3,62 lira olarak ölçülürken, bu rakam bazı projelerde 21 liraya kadar çıkıyor. Böylece bazı İstanbulluların 100 metrekarelik konut için aylık ödediği 2 bin 100 liralık aidat rakamı, şehirde görülen ortalama kira fiyatlarını aşıyor.

EN DÜŞÜK AİDAT 23 LİRA
Markalı konut projelerinde 100 metrekarelik konutlar için ödenen en düşük aidatlar ise 23 liraya kadar düşüyor.

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