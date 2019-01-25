İstanbul'daki markalı konutlar için ödenen aidat tutarlarını konu alan araştırmasına göre, aidat tutarları projenin bulunduğu konum, sosyal alanlar ve benzeri gibi kriterlere göre değişiyor.

İstanbul'da markalı konutlarda metrekare başına düşen ortalama aidat tutarı 3,62 lira olarak ölçülürken, bu rakam bazı projelerde 21 liraya kadar çıkıyor. Böylece bazı İstanbulluların 100 metrekarelik konut için aylık ödediği 2 bin 100 liralık aidat rakamı, şehirde görülen ortalama kira fiyatlarını aşıyor.

EN DÜŞÜK AİDAT 23 LİRA

Markalı konut projelerinde 100 metrekarelik konutlar için ödenen en düşük aidatlar ise 23 liraya kadar düşüyor.