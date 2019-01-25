MTV ödeme işlemlerinde son günler. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından her yıl 2 taksit şeklinde ödemesi alınan Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) bu yılki ilk taksit ödemesi 1 Ocak'ta başladı. Ödeme yapamayan vatandaşların kısa sürede ödeme yapmaları gerekiyor. Peki, MTV ödemeleri son gün ne zaman? MTV ödemeleri nasıl yapılır? Hangi araç sahibi ne kadar ödeme yapacak? İşte konu ile ilgili detaylı bilgiler...

MTV ÖDEMELERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

GİB tarafından yayınlanan takvime göre, 1 Ocak'ta başlayan MTV 1. taksit ödemeleri 31 Ocak'ta sona erecek. İkinci taksit ödemleri ise 1 Temmuz - 31 Temmuz 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

MTV ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

1- MTV yönünden mükellefiyet kaydının bulunduğu veya MTV'yi tahsile yetkili diğer Vergi Dairesi müdürlüklerine başvurarak vergi ödenebilir.

2- Anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak ödeme yapılabilir.

3- gib.gov.tr'de yer alan "Borç Sorgulama ve Ödeme" bölümüne 02:00 - 22:00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapılabiliyor.

4- GİB Mobil uygulamasını (IOS ve Android) kullanarak da ödeme mümkün.

2019 MTV ORANLARI

Motor Silindir Hacmi: 1300 cc ve aşağısı

1-3 Yaş (TL): 861

4-6 Yaş (TL): 600

7-11 Yaş (TL): 336

12-15 Yaş (TL): 255

16 ve üzeri yaş (TL) : 90

Motor Silindir Hacmi: 1301-1600 cc

1-3 Yaş (TL): 1500

4-6 Yaş (TL): 1124

7-11 Yaş (TL): 653

12-15 Yaş (TL): 461

16 ve üzeri yaş (TL) : 177

Motor Silindir Hacmi: 1601-1800 cc

1-3 Yaş (TL): 2647

4-6 Yaş (TL): 2069

7-11 Yaş (TL): 1218

12-15 Yaş (TL): 743

16 ve üzeri yaş (TL) : 289

Motor Silindir Hacmi: 1801-2000 cc

1-3 Yaş (TL): 4170

4-6 Yaş (TL): 3212

7-11 Yaş (TL): 1888

12-15 Yaş (TL): 1124

16 ve üzeri yaş (TL) : 444

Motor Silindir Hacmi: 1801-2000 cc

1-3 Yaş (TL): 4170

4-6 Yaş (TL): 3212

7-11 Yaş (TL): 1888

12-15 Yaş (TL): 1124

16 ve üzeri yaş (TL) : 444