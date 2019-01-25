İstanbul-İzmir Otoyolu'nun açılış tarihi belli oldu

AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, İhlas Haber Ajansı Bursa Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret ederek gündemdeki konuları değerlendirdi. Bursa'daki ulaşım yatırımlarının önemine dikkat çeken Salman, "Bizden önce 134 kilometre duble yol yapılmış. Ak Parti iktidarında ise Bursa'da yapılan 79 kilometrelik Bursa çevre yolu trafiğin rahatlatılması açısından önemli bir yatırımdı. 267 kilometre duble yol, 89 kilometre sıcak asfalt yapıldı. Bu güzergahlarda ulaşımın sağlanabilmesi açısından 16 kilometrelik 5 tünel açtık.

13 kilometre uzunluğu bulunan 203 köprü inşa ettik. Otoyollara 395 kilometrelik korkuluk yaptık. 3 tane kazaları asgariye indirecek kara nokta iyileştirme çalışmamız oldu. 17 yaya üst geçidi ve 55 yeni noktada sinyalizasyon yaptık. Bizim önemli projelerimizle ilgili verdiğimiz tarihleri toparlıyoruz. İstanbul-Bursa-İzmir otoyolunun Gebze Bursa etabı tamamlandı. Bursa İzmir arasında çalışmalar planlandığı şekilde tüm hızılyla sürüyor. 2019 yılı içerisinde 29 Ekim tarihinde veya daha önceki bir tarihte tamamlanması gibi bir hedefimiz var.