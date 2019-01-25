Altın fiyatları, ABD hükümetinin uzun süredir kapalı olmasının zaten yavaşlayan büyümeyi daha da derinleştirebileceği endişelerinin olduğu bir ortamda hafif yükselirken, piyasalar gelecek haftaki ABD-Çin ticaret görüşmelerini bekliyorlar. Bugün gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 25 Ocak güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI GÜNCEL RAKAMLAR (25 OCAK 2019)

Altın fiyatları gün içerisinde sürekli güncellenmektedir...

GRAM ALTIN FİYATI

217,14

217,29

ÇEYREK ALTIN FİYATI

347,43

355,27