Gençlere 2 bin 210 TL

Gençler, İŞKUR'un İşbaşı Eğitim Programları ile hem iş tecrübesi kazanıyor hem de eğitim süresince harçlık alıyor. Özellikle geleceğin meslekleri olarak görülen bilişim sektöründeki mesleklerle ilgili programlara katılanlara daha yüksek ödeme yapılıyor. Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bilişim sektöründeki mesleklerde İŞKUR tarafından düzenlenen İşbaşı Eğitim Programları'nda günlük ödeme miktarını 75 liradan 85 liraya çıkardıklarını bildirdi.
9 AY UYGULANIYOR
Bilişim alanında düzenlenen İşbaşı Eğitim Programları'na 18-29 yaş arası gençler katılıyor. Bu programların süresi en fazla 9 ay olarak uygulanıyor. Programlar haftada 6 günü aşamıyor. Bu programlara katılan gençler hem bilişim sektöründe iş tecrübesi kazanacak hem de eğitim süresince günlüğü 85 liradan ayda (26 gün) 2 bin 210 lira alabilecek.
9 AY UYGULANIYOR
Bilişim alanında düzenlenen İşbaşı Eğitim Programları'na 18-29 yaş arası gençler katılıyor. Bu programların süresi en fazla 9 ay olarak uygulanıyor. Programlar haftada 6 günü aşamıyor. Bu programlara katılan gençler hem bilişim sektöründe iş tecrübesi kazanacak hem de eğitim süresince günlüğü 85 liradan ayda (26 gün) 2 bin 210 lira alabilecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.