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Esnafa destek paketi

Esnafa destek paketi
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı 40 bin işletmeye 20 milyar liralık paketle birlikte kredi muslukları açılırken, 2.5 milyon esnafın yüzünü güldüren adımlar atılacak:
Esnafa yönelik pazarlama ve markalaşma projesi yaşama geçiriliyor.
Geleneksel meslekleri icra edenlere alışveriş merkezlerinde rayiç bedelin en fazla dörtte birinden kiraya verilmek üzere, toplam satış alanının en az binde 3'ü yer ayrılacak.
Tedarik ve dağıtım kooperatifleri kurulacak.
'lerde esnafa toplam satış alanının en az yüzde 5'i oranında yer verilecek.
Sıfır faizli kredi imkanı sürecek.


Hazal ATEŞ

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