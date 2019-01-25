Dolarda son dakika... Küresel piyasada dolar fiyatı başlıca altı para birimi karşısındaki seyrini izleyen endeks geçen beş seansta yaklaşık yüzde 1 değer kazandıktan sonra bugün 0.1 artıda 96.133'te bulunuyor. Dolar ayrıca euro bölgesi ekonomisinde yavaşlama endişeleri nedeniyle euro karşısındaki kazanımlarını da korudu. İşte 25 Ocak 2019 dolar ve euro fiyatları...