Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) bankaların kredi işlemlerine ilişkin yönetmelikte bazı düzenlemeler yaptı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan yönetmelikle, kredi sınırlamalarına tabi olmayan işlemler başlıklı maddede değişikliğe gidildi.

Buna göre; sermayesinin çoğunluğu ayrı ayrı veya birlikte Hazine'ye, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ'ye ve merkezî yönetim kapsamındaki diğer kamu idarelerine ait bankalara kullandırılan krediler, bankacılık kanun ile belirlenen "kredi sınırları"na dahil olmayacak.