Piyasalardaki olumlu havanın etkisiyle dolar düşüşe geçti. Önceki günü 5.31 lira seviyesinden kapatan dolar, dün güne 5.28 lira seviyesinden başladı. İstanbul serbest piyasada dolar 5.2630 liradan günü tamamladı. Euro ise dün 6.0220 liradan güne başladı. Günü ise 5.9920 liradan kapattı.
- Ekonomi
- 25.01.2019
- Gazete
Dolar 5.26 TL
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