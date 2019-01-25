Büyükyalı’da lüksün limiti Fendi Casa

GYO, Ziylan Grup ve Yenigün İnşaat'ıngüvencesiyle İstanbul Kazlıçeşme sahil yolunda hayata geçirdiği Büyükyalı İstanbul'un '' bloğu satışa sunuldu. İç tasarımı Fendi Casa imzası taşıyan evlerin metrekare fiyatları 25 bin lira ile 43 bin lira arasında değişiyor.Fendi Casa'nın Miami ve Dubai'nin ardından, Türkiye'ye sadece Büyükyalı için geldiğini belirterek, "İtalya'nın en prestijli markası Fendi Casa ile Büyükyalı'da, gerçek lüksübuluşturduk" dedi. Dünyanın en iyi evlerini tasarlayan Fendi Casa ile konut alıcılarının, teslim aldıklarında evlerini dekore etmeye ihtiyaç duymayacaklarını anlatan Akbalık, Büyükyalı'da yaşamınayında başlayacağını söyledi.ile kısa bir süre önce işbirliğine imza attıklarını hatırlatan Ahmet Akbalık, "Luxury Living Group'un en önemli markası Fendi Casa, dünya modasına her dönemde damga vurani çizgisinin, bir yaşam alanındaki karşılığı olarak Büyükyalı'da özel bir blok şeklinde hayat buldu" diye konuştu.de İstanbul gayrimenkulsektörünün yükselişini takip ettiklerinive bir projede yer almak üzere farklıprojelerle de görüştüklerini açıkladı.Büyükyalı'yı görünce aradıkları projeyibulduklarını anlatan Vignatelli, "Büyükyalı'nınkendine has hikayesi ve özelliklerindende çok etkilendik. Büyükyalı,, gerçek lüks anlayışı,yeniden yaşama kazandırdığı tarihiyapıları, yenilikçi tasarıma verdiğiönem vearadığımızprojeydi" dedi.