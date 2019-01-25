Büyükyalı’da lüksün limiti Fendi Casa

Özak GYO, Ziylan Grup ve Yenigün İnşaat'ın Emlak Konut GYO güvencesiyle İstanbul Kazlıçeşme sahil yolunda hayata geçirdiği Büyükyalı İstanbul'un 'Büyükyalı furnished by Fendi Casa' bloğu satışa sunuldu. İç tasarımı Fendi Casa imzası taşıyan evlerin metrekare fiyatları 25 bin lira ile 43 bin lira arasında değişiyor. Özak GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık, Fendi Casa'nın Miami ve Dubai'nin ardından, Türkiye'ye sadece Büyükyalı için geldiğini belirterek, "İtalya'nın en prestijli markası Fendi Casa ile Büyükyalı'da, gerçek lüksü İtalyan zarafetiyle buluşturduk" dedi. Dünyanın en iyi evlerini tasarlayan Fendi Casa ile konut alıcılarının, teslim aldıklarında evlerini dekore etmeye ihtiyaç duymayacaklarını anlatan Akbalık, Büyükyalı'da yaşamın Eylül ayında başlayacağını söyledi. Luxury Living Group ile kısa bir süre önce işbirliğine imza attıklarını hatırlatan Ahmet Akbalık, "Luxury Living Group'un en önemli markası Fendi Casa, dünya modasına her dönemde damga vuran Fendi çizgisinin, bir yaşam alanındaki karşılığı olarak Büyükyalı'da özel bir blok şeklinde hayat buldu" diye konuştu.
İYİ YAŞAM FELSEFESİ
Luxury Living Group CEO'su Olga Vignatelli de İstanbul gayrimenkul sektörünün yükselişini takip ettiklerini ve bir projede yer almak üzere farklı projelerle de görüştüklerini açıkladı. Büyükyalı'yı görünce aradıkları projeyi bulduklarını anlatan Vignatelli, "Büyükyalı'nın kendine has hikayesi ve özelliklerinden de çok etkilendik. Büyükyalı, iyi yaşam felsefesi, gerçek lüks anlayışı, yeniden yaşama kazandırdığı tarihi yapıları, yenilikçi tasarıma verdiği önem ve Marmara Denizi'nin hemen kıyısındaki konumuyla aradığımız projeydi" dedi.
YAVUZ KARAMAN
İYİ YAŞAM FELSEFESİ
Luxury Living Group CEO'su Olga Vignatelli de İstanbul gayrimenkul sektörünün yükselişini takip ettiklerini ve bir projede yer almak üzere farklı projelerle de görüştüklerini açıkladı. Büyükyalı'yı görünce aradıkları projeyi bulduklarını anlatan Vignatelli, "Büyükyalı'nın kendine has hikayesi ve özelliklerinden de çok etkilendik. Büyükyalı, iyi yaşam felsefesi, gerçek lüks anlayışı, yeniden yaşama kazandırdığı tarihi yapıları, yenilikçi tasarıma verdiği önem ve Marmara Denizi'nin hemen kıyısındaki konumuyla aradığımız projeydi" dedi.
YAVUZ KARAMAN
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