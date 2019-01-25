Bakan Albayrak: 2019 çok iyi bir yıl olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "2019 yılı bizim için çok iyi bir yıl olacak" dedi. Davos'ta Bloomberg'in sorularını yanıtlayan Albayrak, Türkiye ekonomisine ilişkin önemli mesajlar verdi:
2019 bizim için çok iyi bir yıl olacak gibi görünüyor.
FAİZLERE baktığımızda aslında Merkez Bankası faizleri arasında fark azalmaya devam ediyor. Mali ve para politika uyumu son yılların en iyi seviyesinde. Sadece ihracat değil, büyüme her yönden büyüme. Türkiye çok dinamik bir ülke. Türkiye iyi bir dönemde. Çok iyi fırsatları sunuyor Türkiye'nin bulunduğu yer. Yüksek oranda rekabetçi fırsatlara odaklanarak kaslarımızı güçlendirmeye çalışıyoruz.
ÇOK iyi dolar rezervi oldu. Sermaye piyasası da çok iyi bir şekilde devam ediyor. İlk çeyrek Türkiye için beklenenden iyi başladı.
KUR ile alakalı yorum yapmayacağım. Kurun rekabetçiliği, reel ekonomiye etkisinin çok daha yakından gözetlendiği bir politika olmalı; yakından takip edeceğiz.
(KDV) iadesinde tüm alternatifler çalışılıyor, süreç devam ediyor, paydaşlarla oturup konuşacağız.
(YURT dışı borçlanmada) samuray bonoya çıkıyoruz.
2019 bizim için çok iyi bir yıl olacak gibi görünüyor.
FAİZLERE baktığımızda aslında Merkez Bankası faizleri arasında fark azalmaya devam ediyor. Mali ve para politika uyumu son yılların en iyi seviyesinde. Sadece ihracat değil, büyüme her yönden büyüme. Türkiye çok dinamik bir ülke. Türkiye iyi bir dönemde. Çok iyi fırsatları sunuyor Türkiye'nin bulunduğu yer. Yüksek oranda rekabetçi fırsatlara odaklanarak kaslarımızı güçlendirmeye çalışıyoruz.
ÇOK iyi dolar rezervi oldu. Sermaye piyasası da çok iyi bir şekilde devam ediyor. İlk çeyrek Türkiye için beklenenden iyi başladı.
KUR ile alakalı yorum yapmayacağım. Kurun rekabetçiliği, reel ekonomiye etkisinin çok daha yakından gözetlendiği bir politika olmalı; yakından takip edeceğiz.
(KDV) iadesinde tüm alternatifler çalışılıyor, süreç devam ediyor, paydaşlarla oturup konuşacağız.
(YURT dışı borçlanmada) samuray bonoya çıkıyoruz.
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