Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Davos'ta açıklamalarda bulundu.

İşte Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları:

Mayıs ayında Fransız mevkidaşımızı Türkiye'de ağırlayacağız. Almanya'yla bir iletişime geçeceğiz. İlkbaharda seyahatimiz gerçekleşecek. Güven ortamının gerek küresel gerek kurumsal açıdan, Türkiye ve paydaşları açısından çok güçlü bir şekilde yeni döneme gireceğimizi belirtebiliriz. Davos farklı tehdit, sınama ve kaygıların dile getirip, ortak hareket etmenin önemli olduğu sıkça işlendiği bir ortam. Türkiye tüm tehditlere rağmen, Ortadoğu'da yaşanan süreçlerin bertaraf etme noktasındaki güçlü reflekslerin tekrar ettiği, ortaya koyulan performansın takdir edildiği başarılı bir süreç.

Sadece son çeyrekte faiz giderlerinde 3 milyar TL'ye yakın tasarruf elde ettik.

"3 MİLYAR TL'YE YAKIN FAİZ GİDERLERİNDE TASARRUF ELDE ETTİK"

Daha stratejik, aktif bir hazinecilik ortaya koyacağız. Maliyetleri düşürmek, likiditeyi doğru ilerletmek, çok daha etkin hazinecilikten bahsettik. Farklı anlaşılamaz denilen şeylerle karşı karşıya kaldılar. Sadece son çeyrekte 3 milyar TL'ye yakın faiz giderlerinde tasarruf elde ettik, geçtiğimiz yılın son çeyreğinde.

"REEL EKONOMİDE VE BÜYÜMEDE 2019'U GÜÇLÜ KAPATACAĞIZ"

Reel ekonomide ve büyümede 2019'u güçlü kapatacağız. Turizm rakamları da çok iyi. Bütçe disiplini Türkiye ekonomisinde devam edecek.

Piyasadaki güvenin tesis edilmesi açısından bütçe disiplini, güçlü bir tasarruf ve dengele çerçevesinde oturtulmuş. Enflasyonda mücadelede yeni sistemin getirdiği çok güçlü yetkin ve etkin politikalarıyla attığımız adımlarla enflasyonda süreç aşağı yönde ilerlemeye devam ediyor. Şubat ve Mart ayı bunun devamı olacaktır. Çok ciddi ve yakın bir takipteyiz.

"ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE GÖRECEĞİZ"

2019 ilk çeyreği noktasında birçok beklentilerin aksine olumlu bir şekilde tamamlayıp, reel ekonomi ve büyümede 2019'u güçlü bir şekilde kapatacağız. İkinci ve üçüncü çeyrek açısından çok daha optimistiz. 6 ay önce bir kaygı, korku endişe ifade edildi. Bütçe, cari denge, enflasyon.. 6 ay içinde bakınca üçünde de beklenenin çok üstünde güçlü neticeler aldık. Enflasyonda 2019'un eylül ayı 6,5'a yakın baz etkisi oluşturacak. Ne kadar güçlü bir düşüş trendine doğru yaklaştığımızı üçüncü çeyrekte göreceğiz.

"2019 MUHAFAZAKRA BÜTÇE OLDU"

2019 bütçesinde muhafazakar bütçe oldu. 2019'da oluşturacağız güçlü alanlarımız var. Bütçe içindeki enerji fiyatı tahminleri, faiz tahminlerine kadar güçlü alanlarımız olacak. 2019 bütçesinin çok daha rahat bütçe olacağını öngörüyorum, küresel anlamda kıyamet senaryosu olmazsa. 2019 bütçesinde tek seferlik gelir öngörmedik.

"YAKINDAN TAKİP EDECEĞİZ"

Türkiye kaliteli büyüyecekse, kurunun ortaya koyduğu akılla sahada olmak zorunda. Kur konusunda stratejik akılla olacağız. Kur tahmininden ziyade kurun yakından gözetildiği noktada olmak lazım, yakından takip edeceğiz. Euro swap konusu... Etkili hazinecilik noktasında para birimi ve maliyetler açısından çok daha yakından tahmin edeceğimiz bir süreç olacak. Birinci önceliğimiz tüm bu elementleri koordineli bir akılla ortaya koymak.

"KDV İADELERİ ÇOK BASİT BİR KONU DEĞİL"

KDV iadeleri çok basit bir konu değil. Farklı yöne çekmeye çalışan, bir süreç var. Yok mu artıran, yok mu azaltan, ciddi bir çalışma yapılması gerekiyor. Tabii ki realite içerisinde hayatın akışı içerisinde bununla ilgili adımlar atabiliriz. Çalışmalar başlamıştı, iş dünyasında zaten talep gelmişti. KDV iadelerinde önce rakamlarla ilgili bir çalışma yapılması gerekiyor.

İkili ilişkilerimizin çok iyi olduğu iki dostumuzdur. Özellikle Fransa ve Almanya'nın yaşadıkları, iki ülke ilişkilerine baktığımız çok verimli görüşmelerimiz oldu.