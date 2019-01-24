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  • 24.01.2019 15:27
  • Son Güncelleme: 24.01.2019 15:58

son gün ne zaman? 2019 MTV borç sorgulama! İşte son ödeme tarihi...

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemeleri için son günlere girildi. Senede iki taksit halinde ödenen MTV için ödeme yapmayan araç sahiplerinin kısa sürede ödeme işlemlerini yapmaları gerekiyor. Ödemeler, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) resmi internet adresi üzerinden yapılabiliyor. Peki, son gün ne zaman? MTV borç sorgulama nasıl yapılır?

Araç sahipleri dikkat! Son günler...

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ilk taksit son ödeme tarihini duyurdu. Yılda iki kez olarak ödenen MTV'nin ilk taksit ödemesinde son günlere girildi. Ödemeler GİB mobil uygulaması, anlaşmalı bankaların internet bankacılığı, banka şubeleri ve ilgili vergi daireleri üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Peki, GİB MTV ödeme son gün ne zaman? Hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek? İşte ayrıntılar...

MTV ÖDEME SON GÜN NE ZAMAN?

1 Ocak'ta başlayan MTV'nin ilk taksit ödemesi 31 Ocak'ta sona erecek.

İkinci taksit ödemesi ise 1 Temmuz - 31 Temmuz 2019 tarihleri aralığında ödenecek.

MTV BORÇ SORGULAMA VE ÖDEME İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYIN

MTV ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

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