Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ilk taksit son ödeme tarihini duyurdu. Yılda iki kez olarak ödenen MTV'nin ilk taksit ödemesinde son günlere girildi. Ödemeler GİB mobil uygulaması, anlaşmalı bankaların internet bankacılığı, banka şubeleri ve ilgili vergi daireleri üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Peki, GİB MTV ödeme son gün ne zaman? Hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek? İşte ayrıntılar...

MTV ÖDEME SON GÜN NE ZAMAN?

1 Ocak'ta başlayan MTV'nin ilk taksit ödemesi 31 Ocak'ta sona erecek.

İkinci taksit ödemesi ise 1 Temmuz - 31 Temmuz 2019 tarihleri aralığında ödenecek.

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MTV ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?