Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Davos'ta "Bu yılın ilk bölümü yeniden dengelenmenin devamı, ikinci bölümü toparlanma olacak." ifadelerini kullanmasının ardından düşüşe geçen dolar 5.30'un altına inmişti.
Merkez Bankası da Para Politikası Kurulu (PPK) özetlerindeki enflasyon belirgin bir şekilde inene dek faiz indirimi yapılmayacağına dair açıklamasıyla Albayrak'ın açıklamalarını güçlendirdi.
İLK KEZ 5.30'UN ALTINI GÖRDÜ
Gün içerisindeki iniş çıkışlı grafiğine rağmen kapanışta istikrarlı seyrini koruyan dolar kuru, dün yaşanan gelişmelerin ardından Ocak ayının başından bu yana ilk kez 5.30 altını gördü.
Bugün dolar kuru 5.30 TL altında, 5.2956 ile güne başladı, euro ise 6.04 TL'den el değiştiriyor.
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