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  • 24.01.2019 10:07
  • Son Güncelleme: 24.01.2019 10:17

2019'da 5,30'un da altına düştü! nda son durum

de toparlanma süreci devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı 'ın dün Davos'ta dikkat çektiği ekonomik dengelenme süreci fiyatının 5,30'un da altına düşmesi ile etkisini sürdürdü.

Dolar 2019'da 5,30'un da altına düştü!

Hazine ve Maliye Bakanı 'ın Davos'ta "Bu yılın ilk bölümü yeniden dengelenmenin devamı, ikinci bölümü toparlanma olacak." ifadelerini kullanmasının ardından düşüşe geçen 5.30'un altına inmişti.

Merkez Bankası da Para Politikası Kurulu (PPK) özetlerindeki enflasyon belirgin bir şekilde inene dek faiz indirimi yapılmayacağına dair açıklamasıyla Albayrak'ın açıklamalarını güçlendirdi.

İLK KEZ 5.30'UN ALTINI GÖRDÜ
Gün içerisindeki iniş çıkışlı grafiğine rağmen kapanışta istikrarlı seyrini koruyan , dün yaşanan gelişmelerin ardından Ocak ayının başından bu yana ilk kez 5.30 altını gördü.

Bugün dolar kuru 5.30 TL altında, 5.2956 ile güne başladı, ise 6.04 TL'den el değiştiriyor.

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