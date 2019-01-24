KOBİ'lere bu yıl Türk Eximbank kredileri ve diğer destek mekanizmalarıyla sağlanacak imkanlar, ihracatta yeni rekorların kapısını aralayacak. Türk Eximbank'ın bu yıl 48.4 milyar dolar destek sağlaması planlanıyor. Firmalara, Turquality Programı kapsamında 577 bin ile 2.9 milyon lira, marka destekleri çerçevesinde de yıllık 289 bin ile 3.5 milyon lira arasında destek sağlanacak.
- Ekonomi
- 24.01.2019
- Gazete
KOBİ’lere tam destek
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