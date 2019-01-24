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  • 24.01.2019 15:02
  • Son Güncelleme: 24.01.2019 15:23

Kabataş-Mahmutbey metrosuna ilk araç indirildi! 8 ilçeyi birbirine bağlayacak

İstanbul'un ikinci, Avrupa yakasının ilk sürücüsüz metrosu Kabataş-Mahmutbey hattının raylarına ilk vagonlar indirildi. Metro hattı, Avrupa yakasında yerleşim olarak yoğun nüfusa sahip Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli, Kağıthane, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Esenler ve Bağcılar olmak üzere 8 ilçeyi birbirine bağlıyor.

8 ilçeyi birbirine bağlayacak

İstanbul'un ikinci, Avrupa yakasının ilk sürücüsüz metrosu Kabaştaş-Mahmutbey metro hattında ilk araç raylara yerleştirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) alınan bilgiye göre, Kabataş-Mahmutbey metro hattı inşaatında çalışmalar hızla devam ediyor. Bu kapsamda hattın, Mecidiyeköy-Mahmutbey arasındaki kısımda kaba işleri büyük oranda tamamlandı. İnce işlerde özellikle elektromekanik ve teknik kısımlar da tamamlanma aşamasına getirildi.

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