Kabataş-Mahmutbey metrosuna ilk araç indirildi! 8 ilçeyi birbirine bağlayacak

İstanbul'un ikinci, Avrupa yakasının ilk sürücüsüz metrosu Kabaştaş-Mahmutbey metro hattında ilk araç raylara yerleştirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) alınan bilgiye göre, Kabataş-Mahmutbey metro hattı inşaatında çalışmalar hızla devam ediyor. Bu kapsamda hattın, Mecidiyeköy-Mahmutbey arasındaki kısımda kaba işleri büyük oranda tamamlandı. İnce işlerde özellikle elektromekanik ve teknik kısımlar da tamamlanma aşamasına getirildi.