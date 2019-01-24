Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 24.01.2019 14:03

Mahkeme Pamukkale AŞ'nin iflasına karar verdi

İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, konkordato başvurusunda bulunan Türkiye'nin yolcu taşımacılığında en büyük firmalarından biri olan Pamukkale AŞ'nin iflasına karar verdi.

Mahkemeden dev şirkete iflas kararı

İzmir 1. Asliye Mahkemesi, Pamukkale AŞ'nin konkordato talebini reddederek şirketin iflasını kararlaştırdı.

Alınan bilgiye göre, İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, yolcu ulaşımı yapan Pamukkale AŞ'nin konkordato talebini değerlendirdi.

Şirketin mali durumuna ilişkin raporları inceleyen mahkeme heyeti, firmanın ticari faaliyetlerini sürdürmesine imkan olmadığına hükmederek konkordato talebini reddetti ve iflas kararı verdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerEkonomi HaberleriMahkeme Pamukkale AŞ'nin iflasına karar verdi
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar