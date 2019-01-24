Mahkeme Pamukkale AŞ'nin iflasına karar verdi İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, konkordato başvurusunda bulunan Türkiye'nin yolcu taşımacılığında en büyük firmalarından biri olan Pamukkale AŞ'nin iflasına karar verdi.

İzmir 1. Asliye Mahkemesi, Pamukkale AŞ'nin konkordato talebini reddederek şirketin iflasını kararlaştırdı. Alınan bilgiye göre, İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, yolcu ulaşımı yapan Pamukkale AŞ'nin konkordato talebini değerlendirdi. Şirketin mali durumuna ilişkin raporları inceleyen mahkeme heyeti, firmanın ticari faaliyetlerini sürdürmesine imkan olmadığına hükmederek konkordato talebini reddetti ve iflas kararı verdi. TÜM MANŞETLER