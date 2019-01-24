Gençlere part-time iş

Hükümet, 6 milyon üniversiteli gence istihdam için tüm imkanları seferber ederken, part-time çalışma fırsatlarını da yaygınlaştırıyor. Bu yıl kamu kurum ve kuruluşları da dahil özellikle yeni nesil mesleklerde gençler ve kadınlara yönelik part-time çalışma imkanları geliştirilecek. İŞKUR üzerinden devlette part-time imkanı yaratılacak
HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ
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