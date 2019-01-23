Türkiye kartta İngiltere’yi geçecek

Türkiye'de kartlı ödemeler geçen yıl yüzde 21 büyüyerek 817 milyar liraya ulaştı. 2020'de 1 trilyon lirayı aşması bekleniyor. Toplu taşımada kart kullanımı ile birlikte Türkiye adet bazında Avrupa lideri olan İngiltere'yi de koltuğundan edecek. Bankalararası Kart Merkezi Genel Müdürü Soner Canko, "2020 itibarıyla Avrupa'da lider ülke oluruz. Kartlı ödemelerde 1 trilyon lira barajını da aşarız" dedi.
- Ekonomi
- 23.01.2019
- Gazete
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