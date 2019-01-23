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kartta ’yi geçecek

Türkiye kartta İngiltere’yi geçecek
Türkiye'de kartlı ödemeler geçen yıl yüzde 21 büyüyerek 817 milyar liraya ulaştı. 2020'de 1 trilyon lirayı aşması bekleniyor. Toplu taşımada kart kullanımı ile birlikte adet bazında Avrupa lideri olan 'yi de koltuğundan edecek. Genel Müdürü Soner Canko, "2020 itibarıyla Avrupa'da lider ülke oluruz. Kartlı ödemelerde 1 trilyon lira barajını da aşarız" dedi.

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