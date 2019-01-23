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  • 23.01.2019 09:19
  • Son Güncelleme: 23.01.2019 09:42

son durum: 23 Ocak gram altın, çeyrek altın ve tam oldu?

yatay seyrini sürdürüyor. Türkiye'de yatırım aracı olarak en çok tercih edilenler arasında yer alan altının gramı, dünkü kapanışta 0,82 yükselişle 221,00 liradan işlem gördü. Bugün , ve ne kadar oldu? İşte 23 Ocak gğncel altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları, küresel büyümenin yavaşladığına dair endişelerin ve ABD-Çin ticaret gerilimine dair belirsizliğin olduğu bir ortamda güvenli liman varlıklara talebin etkisiyle dün 9 Ocak'tan bu yana en yüksek seviyesini görmesinin ardından yatay seyrediyor. Bugün çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı ve tam altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 23 Ocak güncel rakamlar...

GRAM ALTIN FİYATI
220,58
220,73

ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.284,73
1.284,90

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