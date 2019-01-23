Altın fiyatları, küresel büyümenin yavaşladığına dair endişelerin ve ABD-Çin ticaret gerilimine dair belirsizliğin olduğu bir ortamda güvenli liman varlıklara talebin etkisiyle dün 9 Ocak'tan bu yana en yüksek seviyesini görmesinin ardından yatay seyrediyor. Bugün çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı ve tam altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 23 Ocak güncel rakamlar...

GRAM ALTIN FİYATI

220,58

220,73

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.284,73

1.284,90