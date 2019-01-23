Milyonlarca kiracıyı ilgilendiren haber! Artık o oran yasa dışı

Geçen hafta Meclis'ten geçerek yasalaşan Torba Kanun, bütün ev sahiplerinin ve kiracıların hesaplarını değiştirdi. Önceki yasaya göre kira artışları Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ne (Yİ-ÜFE) göre belirleniyordu. Oysa yeni yasaya göre artış hesabı artık Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) 12 aylık ortalamalarla yapılacak. Düzenleme 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Bir başka deyişle 1 Ocak'tan itibaren kirasını artırması gereken kiracılar, Yİ-ÜFE'yi değil 12 aylık ortalamalara göre TÜFE oranını dikkate alacak. 2018'de Yİ-ÜFE yüzde 33.64, 12 aylık ortalamalara göre TÜFE ise yüzde 16.33 olmuştu. Bu hesapla kiralar, 17 puan daha az artmış olacak.

Örnekle ifade etmek gerekirse 1000 lira olan kirasını 1 Ocak itibariyle artırması gereken bir kiracının kirası 1.336 lira yerine 1.163 lira olacak. Yani kirasını 173 lira daha az artıracak. Kirası geçen yıl 500 lira olan bir vatandaş da eski yasa geçerli olsaydı bu yıl 668 lira ödeyecekti. Ancak yeni yasayla bu kira 582 lira olacak. Diğer bir ifadeyle 500 liralık kirada artış miktarı 86 lira daha az olacak.