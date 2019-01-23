Vakıfbank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, "Kampanyaların devamının gelmesi lazım. Sadece kamu bankalarının değil tüm bankaların bu fedakarlığı yapması lazım" dedi. Düşük faizli yapılandırma kampanyasındaki hedeflerine ilişkin soruya Özcan, "130 bin civarında müşterimiz bundan faydalanacak" yanıtını verdi. Başka paket çalışmalarının da olduğunu duyuran Özcan, "KOBİ Değer Kredisi'ne yoğun talep var" diye konuştu.
- Ekonomi
- 23.01.2019
- Gazete
130 bin kişiye yapılandırma
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