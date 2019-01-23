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130 bin kişiye yapılandırma

130 bin kişiye yapılandırma
Vakıfbank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, "Kampanyaların devamının gelmesi lazım. Sadece kamu larının değil tüm bankaların bu fedakarlığı yapması lazım" dedi. Düşük faizli yapılandırma kampanyasındaki hedeflerine ilişkin soruya Özcan, "130 bin civarında müşterimiz bundan faydalanacak" yanıtını verdi. Başka paket çalışmalarının da olduğunu duyuran Özcan, " Değer Kredisi'ne yoğun talep var" diye konuştu.

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