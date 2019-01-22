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Tüketiciye fatura sürprizine izin yok

Tüketiciye fatura sürprizine izin yok
Ulaştırma Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "(Mobil paylaşımının ücretlendirilmesi) Mevcut müşterilerde Tüketici Yasası'na uygun şekilde, tarifelerini daraltıcı işlemlere izin vermek mümkün değil. Ancak yeni müşterilere abone olurken, neyin nasıl olduğu anlatılarak, kabul etmesi durumunda bunu yapmasında engel olmaz. Sürprize hayır, çeşitliliğe evet" dedi. Google Türkiye'nin bilinçli internet kullanımı ve nesiller arasındaki dijital diyaloğun güçlendirilmesi için hayata geçirdiği 'İnternot Olmaya Var mısın?' platformunun tanıtımına katılan Sayan, "Faturalarda ve uygulamalarda sürprize izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

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