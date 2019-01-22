Ulaştırma Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "(Mobil internet paylaşımının ücretlendirilmesi) Mevcut müşterilerde Tüketici Yasası'na uygun şekilde, tarifelerini daraltıcı işlemlere izin vermek mümkün değil. Ancak yeni müşterilere abone olurken, neyin nasıl olduğu anlatılarak, kabul etmesi durumunda bunu yapmasında engel olmaz. Sürprize hayır, çeşitliliğe evet" dedi. Google Türkiye'nin bilinçli internet kullanımı ve nesiller arasındaki dijital diyaloğun güçlendirilmesi için hayata geçirdiği 'İnternot Olmaya Var mısın?' platformunun tanıtımına katılan Sayan, "Faturalarda ve uygulamalarda sürprize izin vermeyeceğiz" diye konuştu.
- Ekonomi
- 22.01.2019
- Gazete
Tüketiciye fatura sürprizine izin yok
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