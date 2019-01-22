İstanbul Havalimanı'na transfer tarihi ve programı dünyayla paylaşıldı. Transfer programına göre; İstanbul Havalimanı'na taşınma süreci 1 Mart günü saat 03.00'te başlayacak, 3 Mart saat 00.00'da sona erecek. 45 saatlik süreçte iki havalimanı da müşterek saatlik azaltılmış kapasite ile işletilecek.
- Ekonomi
- 22.01.2019
- Gazete
İstanbul Havalimanı'na dev taşınma 1 Mart'ta
45 saatlik dev taşınmanın takvimi dünyaya duyuruldu. Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na taşınma, 1 Mart günü 03.00’te başlayıp, 3 Mart saat 00.00’da bitecek.
İstanbul Havalimanı'na transfer tarihi ve programı dünyayla paylaşıldı. Transfer programına göre; İstanbul Havalimanı'na taşınma süreci 1 Mart günü saat 03.00'te başlayacak, 3 Mart saat 00.00'da sona erecek. 45 saatlik süreçte iki havalimanı da müşterek saatlik azaltılmış kapasite ile işletilecek.
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