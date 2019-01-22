Bugünkü
Takvim

'na dev taşınma 1 'ta

45 saatlik dev taşınmanın takvimi dünyaya duyuruldu. ’ndan ’na taşınma, 1 günü 03.00’te başlayıp, 3 Mart saat 00.00’da bitecek.



İstanbul Havalimanı'na transfer tarihi ve programı dünyayla paylaşıldı. Transfer programına göre; İstanbul Havalimanı'na taşınma süreci 1 Mart günü saat 03.00'te başlayacak, 3 Mart saat 00.00'da sona erecek. 45 saatlik süreçte iki havalimanı da müşterek saatlik azaltılmış kapasite ile işletilecek.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi Haberleriİstanbul Havalimanı'na dev taşınma 1 Mart'ta
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri