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  • 21.01.2019 17:17
  • Son Güncelleme: 21.01.2019 18:01

... 'tan kredi kartı yapılandırması

... kredi kartı larını aylık yüzde 1.10 oranıyla 60 aya kadar yapılandıracak. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, "Piyasa istikrarını koruyarak reel ekonomiyi güçlü tutacak çalışmalar yapıyoruz, halkımızın bize olan güvenine layık olmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Halkbank'tan kredi kartı yapılandırması

gelişmesine göre, Ziraat ve Vakıfbank'ın ardından da kredi kartı larını yapılandırıyor. Halkbank, kredi kartı borçlarının yapılandırılaması ile ilgili önemli bir açıtlama yaptı. Halkbank kredi kartı borçlarını aylık yüzde 1.10 oranıyla 60 aya kadar yapılandıracağını duyurdu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre kredi kartı sahipleri, aylık yüzde 1,10'dan başlayan faizlerle 60 aya varan vade imkânından yararlanabilecek.

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan:

"Piyasa istikrarını koruyarak reel ekonomiyi güçlü tutacak çalışmalar yapıyoruz, halkımızın bize olan güvenine layık olmaya çalışıyoruz."

Müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik geliştirdiği çözümlere bir yenisini daha ekleyen Halkbank, kredi kartı borçlarını ödemekte zorlanan ve birikmiş kredi kartı borcunu yapılandırmak isteyen müşterilerine "Halk Destek Kredisi" kullandıracağını açıkladı.

İKİ BANKA DAHA AÇIKLAMIŞTI
Ziraat Bankası kredi kartı borçlarını 24 aya kadar yüzde 1.1, 60 aya kadar da yüzde 1.2 faiz oranıyla yapılandıracağını duyurmuş; ardından Vakıfbank da ticari kredileri de içeren benzer bir paket açıklamıştı.

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