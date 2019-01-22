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3 bin 619 güvenlik personeli aranıyor

3 bin 619 güvenlik personeli aranıyor
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, bünyesindeki havalimanları ile havalimanlarına bağlı seyrüsefer yardımcı istasyonlarına 1 Nisan 2019- 31 Aralık 2021 arasında toplam 3 bin 619 personelle hizmeti alınması işi için ihaleye çıktı. İhale açık ihale usulü 19 Şubat'ta yapılacak. İhale; 184 vardiya sorumlusu, 47 proje sorumlusu, 3 bin 388 özel güvenlik personeliyle güvenlik hizmeti satın alma işini kapsıyor.

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