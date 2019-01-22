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10 milyona elektrik desteği

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı elektrik sı desteğinin detayları belli oldu. 2.5 milyon hane, 10 milyon vatandaş destekten yararlanacak.

10 milyona elektrik desteği
Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı düzenli sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi vatandaşların aylık 150 kilovatsaate kadar elektrik tüketimini devletin karşılamasına yönelik düzenlemeden 2.5 milyon hanenin, 10 milyon kişinin yararlanacağını bildirdi. Dönmez, "Hane halkı sayısı 2 veya daha az olanlarda aylık 75 kilovatsaat, 3 kişi yaşayanlarda 100 kilovatsaat, 4 kişi yaşayan hanelerde 125 kilovatsaat, 5 kişi ve yukarı yaşayan hanelerde ise 150 kilovatsaat olmak üzere elektrik desteği planlaması yapılıyor" diye konuştu.

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