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Yabancıyla ortaklık katlandı

Yabancıyla ortaklık katlandı
Türkiye'de 2018'de kurulan yabancı ortak sermayeli şirket sayısı, bir önceki yıla göre ikiye katlanarak, 6 bin 731'den 13 bin 405'e çıktı. Bunların 6 bin 867'si , bin 595'i , bin 152'si ortaklı şirketlerden oluştu.

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