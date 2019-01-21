Türkiye'de 2018'de kurulan yabancı ortak sermayeli şirket sayısı, bir önceki yıla göre ikiye katlanarak, 6 bin 731'den 13 bin 405'e çıktı. Bunların 6 bin 867'si Türkiye, bin 595'i Suriye, bin 152'si Suudi Arabistan ortaklı şirketlerden oluştu.
- Ekonomi
- 21.01.2019
- Gazete
Yabancıyla ortaklık katlandı
- Büyük müjde! Bayram ikramiyesi ve cep harçlığı verilecek!
- Dolarda son durum!
- Trafik sigortasında yeni dönem! Kuralları ihlal edenler...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.