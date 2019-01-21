Tüketiciyi aldatana ceza yağdı

Tüketiciyi aldatan reklamlara göz açtırılmıyor. 2018'de Reklam Kurulu tarafından tüketiciyi aldatan ve yanıltıcı reklamlara 19 milyon 635 bin 211 lira idari para cezası verildiğini açıklayan Ticaret Bakanı Pekcan, "Geçen yıl 4.6 milyon lira ile en çok sağlık sektörüne ilişkin reklamlara idari para cezası uygulandı. Sağlık sektörünü 4 milyon 210 bin lira ile gıda ve 3 milyon 430 bin lira ile de turizm sektörü izledi" dedi. Pekcan, abur cubur ürünlerle ilgili yeni düzenlemenin de 30 Haziran'dan itibaren yürürlüğe gireceğini söyledi.
- Ekonomi
- 21.01.2019
- Gazete
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