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  • 21.01.2019 05:16
  • Son Güncelleme: 21.01.2019 08:16

Konkordatoda dengelenme

Konkordato ilan eden şirketler, dengelenme süreci sonrası atılan adımlar ile hızla toparlanıyor. 100 firma larını yeniden yapılandırırken, 22 şirketin de konkordatodan çıktığı belirlendi.

Konkordatoda dengelenme
Geçtiğimiz yıl yaz aylarında ekonomide yaşanan dalgalanmanın etkisiyle mali yapılarında bozulma yaşayan ve borçlarını yapılandırmak üzere konkordato ilan eden şirketler, dengelenme süreci ile birlikte birer birer söz konusu süreçten çıkmaya başladı.

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