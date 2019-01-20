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  • 20.01.2019 13:36

Bakan Pakdemirli'den nda kota açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, 'ya girişine izin verilen Türk domatesi kotasının 50 binden 100 bin tona yükseltildiğini duyurdu.

Bakan duyurdu! O kota yükseltildi

Tarım ve Orman Bakanı , Almanya'nın başkenti Berlin'de 11. Dünya Gıda ve Tarım Forumu kapsamında düzenlenen Tarım Bakanları Konferansı'na katıldıktan sonra Berlin Büyükelçiliğinde Türk basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Pakdemirli, "Rus mevkidaşımla görüştük. En büyük avantajlarımızdan biri de 50 bin domates kotamızı 100 bin tona çıkarmış olduk." dedi.

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