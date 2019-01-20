Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Almanya'nın başkenti Berlin'de 11. Dünya Gıda ve Tarım Forumu kapsamında düzenlenen Tarım Bakanları Konferansı'na katıldıktan sonra Berlin Büyükelçiliğinde Türk basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Pakdemirli, "Rus mevkidaşımla görüştük. En büyük avantajlarımızdan biri de 50 bin domates kotamızı 100 bin tona çıkarmış olduk." dedi.