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  • 15.01.2019 10:00
  • Son Güncelleme: 15.01.2019 10:01

sında son başvuru tarihi ne zaman? Kredi kartı yapılandırması nasıl yapılır?

sı ile ilgili detaylar netleşmeye devam ediyor. Başkan Erdoğan tarafından müjdesi verilen kredi kartı borç yapılandırılması kampanyasına Ziraat Bankası'nın ardından Vakıfbank da destek vermişti. Peki kredi kartı borcu nasıl yapılandırılır? Kredi kartı borcu yapılandırmada son tarih ne zaman? Kimler kredi kartı borcunu yapılandırabilir? İşte kredi kartı yapılandırma ile ilgili detaylar...

Kredi kartı yapılandırmasında son başvuru tarihi ne zaman?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta kredi kartı borcunu ödemekte güçlük çeken vatandaşların mevcut borçlarını daha kolay ödeyebilmeleri için Ziraat Bankası'nın kredi kullandıracağını söylemişti. Yine bir kamu bankası olan VakıfBank da kendi müşterilerine yönelik kredi kartı ve kredi borcu yapılandırmasına gideceğini açıkladı.

İşte adım adım yapılandırma rehberi ve bilmeniz gerekenler:

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