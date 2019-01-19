Kredi kartı borçluları için getirilen yeni fırsat düşük faizlerle tüketicinin kazanmasını sağlıyor. Ziraat Bankası kart borçlarını yapılandırırken 24 aya kadar vade de yüzde 1.10 , 60 aya kadar vadede ise yüzde 1.20 oranında faiz uyguluyor.
- Ekonomi
- 19.01.2019
- Gazete
Kredi kartı yapılandırma projesinde 5 bin lira borca 2 bin lira kazanç
Kredi kartı borçlarının yapılandırmasında yüzde 1.10 faiz uygulanacak. 5 bin lira borç 5 bin 800 liraya bitecek. Gecikmeye düşerse ödenecek rakam 7 bin lirayı geçecekti. Tüketici kazançlı çıkacak.
Kredi kartı borçluları için getirilen yeni fırsat düşük faizlerle tüketicinin kazanmasını sağlıyor. Ziraat Bankası kart borçlarını yapılandırırken 24 aya kadar vade de yüzde 1.10 , 60 aya kadar vadede ise yüzde 1.20 oranında faiz uyguluyor.
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