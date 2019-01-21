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Sık rapora emsal karar

Sık rapora emsal karar
İstanbul'da yükleme işçisi olarak çalıştığı işyerinden, 'sık sık rapor alıp devamsızlık yaptığı' gerekçesiyle kovulan genç, soluğu mahkemede aldı. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, çalışanın işe iadesini reddetti. Kararda "Çalışanın davranışının iş akışını bozacağı açık" denildi.

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