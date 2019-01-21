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  • 21.01.2019 09:30
  • Son Güncelleme: 21.01.2019 09:38

Memur maaş farkları ne zaman yatacak? 2019 memur maaşı ne kadar oldu?

Milyonlarca memur 2019 zamlı maaşların yatacağı tarihi bekliyor. Emekli zamlı maaşların hesaplara yatmasının ardından memur maaşları da günün en çok aranılanları arasında yer aldı. Peki, memur maaş farkları ne zaman yatacak? 2019 memur maaşı ne kadar oldu? İşte ayrıntılar...

2019 memur maaş farkları ne zaman yatacak?

Memurların 2019 yılında alacakları zam belli oldu. TÜİK'in enflasyın rakamlarını açıklaması ile birlikte memur ve emeklilere verilen toplam zam oranı yüzde 10.73 oldu. 2019 yılı emeklilerin maaş farklarını hesaplara yatmaya başlamasının ardından memur maaşları da merak ediliyor. Peki, memur maaş farkları ne zaman yatacak? İşte konu ile ilgili detaylı bilgiler...

MEMUR MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, tarih bilgisini geçtiğimiz günlerde vermişti. Selçuk, "SSK kapsamında gelir aylık almakta olanların aylıkları, ödeme günleri olan 17 ila 26 Ocak'ta, Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık almakta olanların aylıkları da ödeme günleri olan 25 ila 28 Ocak'ta zamlı ödenecek." açıklamasında bulunmuştu.

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