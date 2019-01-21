2018 yılı altın üretimi hakkında teknik bilgi veren Yücel, AMD çatısı altındaki 13 firmanın yaklaşık 9000 kişiye istihdam sağladıklarını belirterek, 2018 yılında 27.1 ton altın üretimiyle dernek olarak devlete vermiş oldukları üretim miktarı sözünü de yerine getirdiklerini vurguladı. Yücel, altın madencileri, 2017 yılında gerçekleştirdikleri 22.5 ton altın üretimini 2018 yılında 27.1'i çıkararak sektörde önemli bir sıçrayış gerçekleştirmiş olduklarını söyledi.