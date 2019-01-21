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  • 21.01.2019 09:35
  • Son Güncelleme: 21.01.2019 09:40

2018 yılı üretim miktarı açıklandı! Türkiye altın rezervinde dünyada kaçıncı?

Madencileri Derneği (AMD) Başkanı Hasan Yücel, 2018 yılındaki altın üretim miktarını açıkladı. Yücel, bir önceki yıla göre artış oranının yüzde 20,4 olduğunu ve toplam 27,1 ton altın üretildiğini duyurdu.

2018 yılı altın üretimi hakkında teknik bilgi veren Yücel, AMD çatısı altındaki 13 firmanın yaklaşık 9000 kişiye istihdam sağladıklarını belirterek, 2018 yılında 27.1 ton altın üretimiyle dernek olarak devlete vermiş oldukları üretim miktarı sözünü de yerine getirdiklerini vurguladı. Yücel, altın madencileri, 2017 yılında gerçekleştirdikleri 22.5 ton altın üretimini 2018 yılında 27.1'i çıkararak sektörde önemli bir sıçrayış gerçekleştirmiş olduklarını söyledi.

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